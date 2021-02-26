



Причиной смерти пациента, который находился на лечении в отделении противотуберкулезного диспансера, стало его хроническое заболевание. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник, по результатам проведенной экспертизы было установлено, что мужчина скончался от туберкулеза и криминала в обстоятельствах его смерти нет. Тлеющая сигарета, от которой загорелось постельное белье, находилась в руках уже мертвого человека.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о смерти пациента в отделении противотуберкулезного диспансера на улице Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе Волгограда. В облкомздраве пояснили, что мужчина последние полгода находился на лечении с запущенной формой хронического туберкулеза. Ночью 24 февраля пациенту был сделан укол назначенного препарата, а через некоторое время сотрудники медучреждения почувствовали запах гари, который доносился из палаты. Мужчина лежал на кровати с непотушенной сигаретой, от которой загорелась ткань постельного белья. Пациент к тому времени был уже мертв.



