Расследования

Следователи установили причину смерти пациента в противотуберкулезном диспансере Волгограда

Расследования 26.02.2021 11:28
0
26.02.2021 11:28


Причиной смерти пациента, который находился на лечении в отделении противотуберкулезного диспансера, стало его хроническое заболевание. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник, по результатам проведенной экспертизы было установлено, что мужчина скончался от туберкулеза и криминала в обстоятельствах его смерти нет. Тлеющая сигарета, от которой загорелось постельное белье, находилась в руках уже мертвого человека. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о смерти пациента в отделении противотуберкулезного диспансера на улице Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе Волгограда. В облкомздраве пояснили, что мужчина последние полгода находился на лечении с запущенной формой хронического туберкулеза. Ночью 24 февраля пациенту был сделан укол назначенного препарата, а через некоторое время сотрудники медучреждения почувствовали запах гари, который доносился из палаты. Мужчина лежал на кровати с непотушенной сигаретой, от которой загорелась ткань постельного белья. Пациент к тому времени был уже мертв. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
25.02.2021 20:52
Расследования 25.02.2021 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 17:42
Расследования 25.02.2021 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 12:18
Расследования 25.02.2021 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 09:35
Расследования 25.02.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 14:00
Расследования 24.02.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 13:25
Расследования 24.02.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 10:01
Расследования 24.02.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2021 12:00
Расследования 21.02.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 20:43
Расследования 20.02.2021 20:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 14:07
Расследования 20.02.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 13:42
Расследования 20.02.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 11:23
Расследования 20.02.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 17:01
Расследования 19.02.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 15:57
Расследования 19.02.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 11:58
Расследования 19.02.2021 11:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
В Волгоградской области выросли цены на жильеСмотреть фотографии
12:45
Замгенпрокурора РФ провел совещание о достройке проблемных домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Сбербанк признан лучшим эквайером ЕвропыСмотреть фотографии
11:56
Роковой выезд: под Волгоградом в массовом ДТП с автобусом погиб человекСмотреть фотографии
11:28
Следователи установили причину смерти пациента в противотуберкулезном диспансере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:07
Мэрия выкупит землю и гаражи у волгоградцев для расширения улицы АнгарскойСмотреть фотографии
11:05
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Волгоградского адвоката подозревают в подкупе свидетелей в деле об убийствеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде женщина-водитель наехала на старушкуСмотреть фотографии
10:12
Новый Volkswagen Tiguan. Обновленное «лицо», новая оптика, продвинутое оборудованиеСмотреть фотографии
09:54
Набитое героином такси из Москвы задержали под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде потушили пожар в палате ковидного госпиталяСмотреть фотографии
08:53
Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинкеСмотреть фотографии
08:22
Последствия снегопада в Волгограде нейтрализовали сотнями тонн песка и солиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде из-за поломки вагона останавливались трамваиСмотреть фотографии
20:52
Как в страшном фильме: житель Волгоградской области получил суровый срок за двойное убийство и поджогСмотреть фотографии
20:10
Как надежно защитить посевы зерновых?Смотреть фотографии
20:02
В волгоградской больнице сгорел пациентСмотреть фотографии
18:09
Домбай или Эльбрус: в МТС выяснили, куда в этом сезоне чаще едут кататьсяСмотреть фотографии
17:42
«Зачем томить в СИЗО?»: следственный эксперимент вскрыл новое в деле арестованных волжских коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Мокро и опасно: погода продолжает испытывать на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Чиновники отчитались о массовой вакцинации от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Volkswagen Touareg. Выбрать. Купить. Наслаждаться.Смотреть фотографии
15:29
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея КикотяСмотреть фотографии
14:55
В волгоградском облкомздраве высказались о третьей волне коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Предприятия Волгоградской области наращивают производительность трудаСмотреть фотографии
13:53
Весеннее сокращение ковидных коек готовят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Борьба за жизнь: выросла суточная смертность от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области на 314 рублей увеличили похоронное пособиеСмотреть фотографии
12:18
Житель ростовского села одним звонком обманул таксиста и менеджера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 