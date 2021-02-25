Как в страшном фильме: житель Волгоградской области получил суровый срок за двойное убийство и поджог
Расследования 25.02.2021 20:52
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25.02.2021 20:52
40-летний житель Урюпинска проведет ближайшие 18,5 лет в колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Игорь Волков признан виновным в двойном убийстве и поджоге чужого дома. В совершении этих преступных деяний он не сознался.
Череду тяжких преступлений фигурант дела совершил в марте 2019 года в ходе распития спиртного со своими знакомыми. После пьяной ссоры мужчина стал избивать приятеля кулаками по голове, пока тот не потерял сознание. Женщина, на глазах которой произошел конфликт, бросилась бежать.
Волков догнал ее и тоже избил, от чего она скончалась. Вернувшись обратно в комнату, преступник поджег комнату, в которой без сознания на полу лежал его собутыльник. Дом в итоге полностью сгорел вместе с находившимся там мужчиной.
Урюпинец ранее уже попадался на уголовных преступлениях, но менее серьезных. Так, Волков совершал кражу женской сумки и повреждал имущество собственной сестры.
Приговор Волгоградского областного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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