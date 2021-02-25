Расследования

Как в страшном фильме: житель Волгоградской области получил суровый срок за двойное убийство и поджог

Расследования 25.02.2021 20:52
0
25.02.2021 20:52


40-летний житель Урюпинска проведет ближайшие 18,5 лет в колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Игорь Волков признан виновным в двойном убийстве и поджоге чужого дома. В совершении этих преступных деяний он не сознался.
Череду тяжких преступлений фигурант дела совершил в марте 2019 года в ходе распития спиртного со своими знакомыми. После пьяной ссоры мужчина стал избивать приятеля кулаками по голове, пока тот не потерял сознание. Женщина, на глазах которой произошел конфликт, бросилась бежать.
Волков догнал ее и тоже избил, от чего она скончалась. Вернувшись обратно в комнату, преступник поджег комнату, в которой без сознания на полу лежал его собутыльник. Дом в итоге полностью сгорел вместе с находившимся там мужчиной.
Урюпинец ранее уже попадался на уголовных преступлениях, но менее серьезных. Так, Волков совершал кражу женской сумки и повреждал имущество собственной сестры.
Приговор Волгоградского областного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
25.02.2021 17:42
Расследования 25.02.2021 17:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 12:18
Расследования 25.02.2021 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 09:35
Расследования 25.02.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 14:00
Расследования 24.02.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 13:25
Расследования 24.02.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2021 10:01
Расследования 24.02.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2021 12:00
Расследования 21.02.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 20:43
Расследования 20.02.2021 20:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 14:07
Расследования 20.02.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 13:42
Расследования 20.02.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 11:23
Расследования 20.02.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 17:01
Расследования 19.02.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 15:57
Расследования 19.02.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 11:58
Расследования 19.02.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 10:16
Расследования 19.02.2021 10:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:52
Как в страшном фильме: житель Волгоградской области получил суровый срок за двойное убийство и поджогСмотреть фотографии
20:10
Как надежно защитить посевы зерновых?Смотреть фотографии
20:02
В волгоградской больнице сгорел пациентСмотреть фотографии
18:09
Домбай или Эльбрус: в МТС выяснили, куда в этом сезоне чаще едут кататьсяСмотреть фотографии
17:42
«Зачем томить в СИЗО?»: следственный эксперимент вскрыл новое в деле арестованных волжских коммунальщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Мокро и опасно: погода продолжает испытывать на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Чиновники отчитались о массовой вакцинации от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:36
Volkswagen Touareg. Выбрать. Купить. Наслаждаться.Смотреть фотографии
15:29
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея КикотяСмотреть фотографии
14:55
В волгоградском облкомздраве высказались о третьей волне коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
Предприятия Волгоградской области наращивают производительность трудаСмотреть фотографии
13:53
Весеннее сокращение ковидных коек готовят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Борьба за жизнь: выросла суточная смертность от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области на 314 рублей увеличили похоронное пособиеСмотреть фотографии
12:18
Житель ростовского села одним звонком обманул таксиста и менеджера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:59
Спустя 8 лет дольщики заселяются в скандальный ЖК «Адмиралтейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
«Азбука интернета»: новый обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложенияхСмотреть фотографии
10:38
Один человек пострадал в массовом ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде больной рецидивист напал с ножом на врачаСмотреть фотографии
09:52
«Это же срамота, ребята!»: жители престижного дома в Волгограде выживают в диких условияхСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Уложились в 12 томов: завершено расследование убийства иностранного студента в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде подорожали соль и спичкиСмотреть фотографии
20:43
Мечта все ближе: обход Волгограда «прорисовывают» тоннами грунтаСмотреть фотографии
17:35
Вымогали миллион: сотрудники угрозыска задержаны при получении взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Стоянку и каменные орудия древних людей нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде 23 февраля пьяные врачи приехали к больной пациентке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:08
В Волгограде выгнавшая ребенка кондуктор автобуса осталась без работыСмотреть фотографии
15:13
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0Смотреть фотографии
14:35
Лучше ниже, да лучше: в Волгограде раскрыли образ будущей МасленицыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 