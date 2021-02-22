Здравоохранение 22.02.2021 13:01
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22.02.2021 13:01
Семь смертей от коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, такое количество умерших за сутки регистрируется в регионе пятый раз за февраль.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончались двое мужчин из Волгограда 46 и 64 лет, 82-летняя жительница Волжского, 64-летний мужчина из Дубовского района, 47-летний житель Михайловки, 57-летняя жительница Камышина и 50-летняя жительница Еланского района. У всех были сопутствующие хронические заболевания.
Всего от COVID-19 в Волгоградской области скончались 738 человек.
За сутки коронавирус был подтвержден у 208 жителей региона. Выздоровели 190 человек.
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