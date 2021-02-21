Здравоохранение 21.02.2021 18:33
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21.02.2021 18:33
По-прежнему высокой остается потребность в донорской плазме инфекционных госпиталей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день кровь сдали 2297 жителей региона, переболевших коронавирусом. Волгоградский центр крови передал в стационары для лечения больных с COVID-19 2200 антиковидной плазмы. Это 611 литров, из которых 586 литров уже использовано.
По информации облздрава, от одного человека берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл лечебной дозы плазмы. Она переливается с учетом группы крови и реципиента. Срок подготовки от сбора крови до выдачи сыворотки составляет в среднем четверо суток.
Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием плазмы, не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии.
Подробную информацию можно получить у специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по телефону: (8442) 37-69-65. Звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 15-00.
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