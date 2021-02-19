В Волгограде остановились скоростные трамваи

Происшествия 19.02.2021 08:59
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19.02.2021 08:59
Сегодня некоторым волгоградцам не удалось добраться вовремя на работу. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, которые пользуются общественным транспортом, скоростные трамваи неожиданно остановились в районе Мамаева кургана – движение прекращено в обе стороны. Пассажиров просят пересесть на троллейбусы. Как пояснили информагентству в мэрии, причиной сбоя в движении стало прекращение подачи напряжения от сетевой организации на линию на участке от Центрального стадиона до Дворца спорта. Причины выясняются. Скоростные трамваи пока курсируют в границах от "Ельшанки" до "Европы Сити Молла".
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