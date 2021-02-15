Расследования

Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонии

Расследования 15.02.2021 13:03
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15.02.2021 13:03


Наказание до 12 лет лишения свободы грозит 23-летнему жителю Волгограда, который сел пьяным за руль, что привело к ДТП и гибели его 3-летнего племянника. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, водитель обвиняется по двум статьям УК РФ - управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 261.1 УК РФ) и нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч.4, ст. 264 УК РФ).
По данным следствия, 24 октября прошлого года водитель сел пьяным за руль "ВАЗ 2106", посадив в салон транспортного средства 20-летнего брата и трехлетнего племянника. На улице Пожарского в Кировском районе областного центра, совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем такси, пассажирами которого были женщина и ее семилетний сын. В результате ДТП трехлетний мальчик получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Кировского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесения приговора обвиняемый будет под стражей.
Повтор видео от 24.10.2020 с места аварии


Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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