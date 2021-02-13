



Среднеахтубинский районный суд вынес сенсационное решение, признав незаконным приказ Управления Росприроднадзора по Волгоградской области от 2018 года по корректировке способа ликвидации 18 свалок по нацпроекту «Экология». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение.

С административным иском о признании приказа незаконным в Среднеахтубинский районный суд обратился Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор. Речь идет о документе № 1013 от 6 ноября 2018 года «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы», выраженный в утверждении этой комиссией проектной документации «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельного участка на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Корректировка». Приказ подписывал Сергей Васильев, который тогда возглавлял управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Он уволился по собственному желанию весной 2019 года после начала в отношении него служебной проверки и скандального суда с учительницей из Светлого Яра, которую Васильев обвинял в клевете.

В решении суда отмечается, что Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с УФСБ России по Волгоградской области была проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и закупках для государственных нужд при проведении работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе в рамках проекта «Чистая страна» - одного из ключевых направлений национального проекта «Экология».

В результате проверки всплыли многочисленные нарушения, в том числе и на стадии подготовки проекта. Так, как ранее сообщало информагентство, изначально проект предусматривал полную ликвидацию 18 свалок и вывоз отходов самых разных классов опасности на лицензированные полигоны с последующей утилизацией. Однако потом экспертная комиссия, как сообщала «Высота 102», внесла в проект изумительную корректировку. Ее приказом и утвердил Сергей Васильев.





Новое заключение предусматривало полную ликвидацию 18 свалок в Среднеахтубинском районе, включая экскавацию массива отходов со свалок с их вывозом в карьер несанкционированного размещения промышленных отходов, расположенный на территории Красного сельского поселения Среднеахтубинского района. Основной целью корректировки, как указано в судебном решении, явилось применение свалочных масс для ликвидации карьера с промышленными отходами с последующей рекультивации его территории по технологии, разработанной ВолгГТУ с использованием природных инертных сорбентов.

Отмечается, что принятые в проекте способ рекультивации карьера противоречит федеральному законодательству в области охраны окружающей среды. Фактически, как поясняется в судебном документе, в карьере создан новый полигон для размещения (захоронения) отходов. Проектные документы указывают на консервацию карьера, который при этом не перестает быть объектом негативного воздействия на окружающую среду из-за выделяемого биогаза при разложении отходов производства. Системы газоотвода в корректировке проекта не были предусмотрены, как и многое другое.

В этой связи Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала в своем иске возложить на Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям обязанность по отмене приказа, утверждающего корректировку проекта. Суд требования прокуратуры полностью поддержал.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.





По версии органов предварительного следствия, в августе 2018 года ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства», которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, Ситников и Фирсов, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО. Однако ГКУ ВО «ДВС» произвело необоснованную оплату ООО «ГринЛайт» на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили.



