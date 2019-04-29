



Руководитель Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев, в отношении которого была начата служебная проверка, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в ответ на обращение учительницы Анастасии Сергеевой, на которую Васильев подал иск в суд за клевету. В письме сказано, цитируем, "в настоящее время в отношении Васильева С.В., руководителя Управления, проводится служебная проверка по фактам нарушений, выявленных в деятельности Управления".

Как пояснила ИА "Высота 102" адвокат Сергеевой Ольга Завгороднева, после того, как стало известно о возбуждении дела о клевете, в Росприроднадзор в Москву было направлено обращение учительницы с разъяснениями ее позиции по данному делу. Федеральная служба ответила, что по данному делу Васильев выступает как частное лицо и интересы Росприроднадзора не представляет. Кроме того, в ведомстве сообщили, что получили от Васильева заявление об увольнении.

Недавно стало известно, что Сергей Васильев стал участником предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты областной думы, которое проводит партия "Единая Россия". Об этом "Высота 102" сообщала несколько дней назад. Васильев намерен поучаствовать в борьбе за право стать кандидатом по территориальной группе №10.

Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

Сергей Васильев, между тем, так не считает. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания. Между тем, Васильев на первое судебное разбирательство не явился. Его защита пояснила, что он находится на лечении. В связи с неявкой заявителя суд был вынужден перенести заседание на более поздний срок.



