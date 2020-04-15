Расследования

Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандалом

Расследования 15.04.2020 11:55
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15.04.2020 11:55


История с давно вызывавшей вопросы общественников сомнительной рекультивацией земельных участков на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области может перерасти в серьезный скандал федерального масштаба.
Как стало известно ИА «Высота 102», профильные органы ведут проверку по выявленным фактам, указывающим на признаки создания преступной схемы по освоению бюджетных средств с участием высокопоставленных должностных лиц, экспертов-экологов и руководителей подрядной организации.
Речь идет о проекте, который возник в 2017 году, и изначально предусматривал полную ликвидацию 18 свалок и вывоз отходов самых разных классов опасности на лицензированные полигоны с последующей утилизацией. Подчеркнем, изначально. Потому что затем, как удалось выяснить ИА «Высота 102», экспертная комиссия из уважаемых людей внесла в проект изумительную корректировку.
Началось все с письма администрации Среднеахтубинского района в адрес руководителя комитета природных ресурсов Волгоградской области Виталия Сазонова. Районные чиновники доложили об имеющемся рядом с хутором Заяр на территории Красного сельского поселения карьере с промышленными отходами, который наносил вред экологии и требовал рекультивации. И как-то так удачно сложилось, что было решено ликвидировать злополучный карьер путем вывоза туда гор отходов со всех подлежавших расчистке 18 свалок района.
В итоге приказом тогдашнего руководителя Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева было утверждено положительное заключение экспертной комиссии государственной экспертизы. Более того, руководитель комиссии – заведующий кафедрой ВолГТУ  Владимир Желтобрюхов стал одним из разработчиков технологии дальнейшей рекультивации карьера при помощи природных сорбентов и свалочных масс. Заказчиком техзадания по договору с ВолГТУ стало ООО «Гринлайт». Этой компании и предстояло заняться ликвидацией 18 свалок. Соответствующий договор был подписан с ЗАО ПИИ «Гипроводстрой».
Итак, согласно новому откорректированному проекту гигантские объемы мусора стало можно легально переместить не на лицензированные полигоны, а на место несанкционированного размещения отходов птицеводства – тот самый карьер. Журналисты ИА «Высота 102» навели справки и выяснили, что карьер общей площадью примерно 16 га  местами достигал глубины 9 с половиной метров. На дне - почти двухметровый слой куриного помета. Этому многострадальному месту стараниями спасителей природы, «состряпавшим» разрешительную документацию, и была уготована печальная участь стать еще более эпичным объектом накопленного ущерба экологии.
Сейчас территория карьера, даже не имеющего кадастрового номера, – это, по сути, нелицензированный полигон ТКО со всеми вытекающими последствиями в виде возможных нарушений природоохранного законодательства и причинения вреда окружающей среде.
Можно предположить, что в детали этой дурнопахнущей «ликвидации» свалок с признаками злоупотребления должностными полномочиями, халатности, мошенничества и прочих уголовно наказуемых деяний, в ближайшее время вникнут в органах, стоящих на страже закона. Во всяком случае, ИА «Высота 102» достоверно известно, что природоохранные прокуроры в Волгограде и Волжском уже получили определенные материалы из межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Если все-таки будет проведено тщательное расследование и возбуждено уголовное дело,  то скандал коснется  и соседнего региона. Ведь один из непосредственных участников истории рекультивации 18 свалок - Сергей Васильев. Бывший руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской области сейчас  возглавляет администрацию губернатора Астраханской области.

Стоит отметить, что руководителем и учредителем ООО «Гринлайт» - компании, удивительно удачливой в плане освоения бюджетных средств, в том числе  в рамках федерального проекта «Чистая страна» - одного из ключевых направлений нацпроекта «Экология», является Александр Фирсов. Он в свое время работал врио начальника ФКУ УФСИН России по Волгоградской области, был директором МКУ "Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда", а также директором фирмы «Механизация», связи которой ведут ко многим интересным личностям. Недавно "Гринлайт" выиграло конкурсы на расчистку ериков на сумму около 1 миллиарда рублей. Всего же компания в последнее время заключила контрактов почти на 2,5 миллиарда рублей. 
Кстати, руководители другой компании, которая также занималась реабилитацией  водоема - ООО «Волгоградспецресурс»,  уже оказались на скамье подсудимых по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и в пособничестве при злоупотреблении полномочиями при выполнении работ расчистке ерика Каширин в Волго-Ахтубинской пойме. ИА «Высота 102» следит за ходом судебных разбирательств.
Вместе с тем, и к ООО «Гринлайт» конкретные вопросы уже возникли. Так, пару месяцев назад природоохранной прокуратурой были зафиксированы подозрительные несанкционированные работы по вывозу мусора с якобы рекультивированной в 2019 году свалки вблизи Краснослободска. Об этом ИА «Высота 102» рассказывало в материале «Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусор».


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