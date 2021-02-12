Федеральные новости

Волгоградцы смогут оформлять ДТП в мобильном приложении «Госуслуг»

Федеральные новости 12.02.2021 16:21
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12.02.2021 16:21


В марте будет запущена обновленная версия портала «Госуслуги». Жители Волгоградской области наряду с другими регионами смогут пользоваться порталом в более удобном и современном режиме. Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, до конца первого квартала текущего года на новую платформу переведут 20 востребованных услуг, а до конца текущего года – более ста, сообщает ИА «Высота 102».
В апреле в новой версии сайта «Гослуги» появится голосовой помощник с искусственным интеллектом. Теперь пользователи будут заполнять заявления, отвечая на предложенные вопросы.
Кроме того, ожидается запуск тематических мобильных приложений - «Здоровье», «Дом» и «Авто». Первое уже тестируется в закрытом режиме в трех субъектах страны. Приложение  «Дом» апробируется в пилотных домах Подмосковья. Посредством этого сервиса собственники жилья смогут проводить голосование, общаться друг с другом в чате, подавать обращения и жалобы по вопросам качества коммунальных услуг.
Автомобильное приложение станет доступно всем россиянам в августе. С его помощью можно будет оформить европротокол ДТП в режиме онлайн, загрузить документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции. 

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