









. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

В доме №56 по ул. Землячки в Дзержинском районе Волгограда сегодня утром загорелась одна из квартир на пятом этаже. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, жильцы подъезда выбежали на улицу. К девятиэтажке подъехали пожарные машины и скорая помощь. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 6-30 утра. На место происшествия выехали пожарные расчеты, которые в кратчайшие сроки потушили горевшие в квартире вещи. Было эвакуировано 60 человек, 26 из них огнеборцы вывели из подъезда через задымленную зону в специальных красных спасательных шлемах, подключенных к баллону с воздухом