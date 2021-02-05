Экология 05.02.2021 15:10 Новости компаний
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05.02.2021 15:10 Новости компаний
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошло региональное совещание о реализации природоохранных проектов промышленными предприятиями региона.
В мероприятии приняли участие представители администрации Волгоградской области, Совета по развитию промышленности при губернаторе Волгоградской области, а также руководители крупных предприятий промышленности.
ВТЗ в 2020 году реализовал целый ряд природоохранных инициатив, нацеленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологической культуры работников предприятия и жителей города. Среди наиболее значимых проектов — замена фильтров газоочистки и другие мероприятия для обеспечения стабильной работы газоочистногооборудования электродуговой сталеплавильнойпечи; использование металлургических отходов в производстве;обеспечение безопасного обезвреживания специализированного электрооборудования.
Кроме этого, совместно со студентами Волгоградского аграрного университета сотрудники предприятия высадили 400 саженцев деревьев на территорииВТЗ. Реализованы такие образовательные проекты, как создание видеофильма для онлайн-курса о системе экологического менеджмента.
«ВТЗ активно внедряет наилучшие доступные технологии и последовательно снижает воздействие на окружающую среду в рамках экологической стратегии ТМК. Только в 2020 году мы реализовали более 30 экологических мероприятий. Поэтому для нас важно, что именно на нашей площадке состоялось региональное совещание по повышению экологичности промышленного производства. Мы были рады представить коллегам наши передовые практики, в том числе такие, как создание комплекса «ECOHOUSEТМК» для экологической службы завода, и обсудить их опыт по снижению воздействия на окружающую среду. Уверены, что совместные усилия позволят существенно продвинуться в экологическом направлении», — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В 2021 году ВТЗ продолжит реализовывать экологический проект «Чистый воздух» по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проект ECOLAB по формированию промышленной экологической культуры у населения.Также запланирована сертификация нового здания экологической службы «ECO HOUSE ТМК» на соответствие требованиям международного стандарта BREEAM.
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