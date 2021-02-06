«Зеленому поясу» Волгограда нарисуют границы за 2 миллиона рублей

Экология 06.02.2021 16:18
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06.02.2021 16:18
Границы лесопарковой зеленой зоны Волгограда установят в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по формированию границ "зеленого пояса" города-героя объявлен по начальной цене на сумму 2,1 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета региона. Заказчиком работ выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Победитель должен будет в течение 270 дней со дня заключения контракта установить границы лесопаркового зеленого пояса Волгограда и подготовить необходимый пакет документов для внесения сведений о границах "зеленого пояса" в Единый государственный реестр недвижимости.
Установленные границы, как поясняется в технической документации, будут использоваться при территориальном планировании городского округа, а также в планировании мероприятий по обеспечению режима использования лесопаркового зеленого пояса, его защиты и воспроизводства.
Примечательно, что в перечень земельных участков для включения в границы лесопаркового зеленого пояса Волгограда предлагается внести земли лесного фонда Светлоярского лесничества ориентировочной площадью 545 га и Городищенского участкового лесничества ориентировочной площадью 2313,7 га. Таким образом, общая ориентировочная площадь лесопаркового зеленого пояса, предлагаемого для создания в Волгограде, составляет 16590,9 га.
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