



Жители дома №3 по ул. Закавказской в Кировском районе Волгограда направили жалобы в различные федеральные и региональные ведомства, в том числе в администрацию президента России, с просьбой провести проверку начисления платы за отопление в январе 2021 года. «Мы провели самостоятельные расчеты и гикокалорий, и температуры воздуха, и у нас возник вопрос – может, кто-то просто «гикнулся», выставив нам такие счета? По некоторым квартирам плата за отопление за январь на тысячу рублей выше, чем была в декабре!», - возмутились жильцы. Волгоградцы поделились своими соображениями и с госжилинспекцией, с министерством строительства и ЖКХ РФ, с редакцией информагентства, а также попросили профильные ведомства проверить организацию подачи теплоносителя к их дому, возврата теплоносителя и правильность работы системы отопления.

Итак, горожане обратили внимание, что в период с 5 по 7 января и с 22 по 23 января могла быть завышена температура теплоносителя и допущен необоснованный расход тепла.

«05.01.2021 - 95°С при температуре воздуха от -1 до -5°С при этом расход тепла составил 51.71°С или 54.4%, расчет тепла за день составил 9.341 Гкал;

06.01.2021 - 95°С при температуре воздуха от -2 до -4°С при этом расход тепла составил 50.69°С или 53.3%, расчет тепла за день составил 9.051 Гкал;

07.01.2021 – 88.19°С при температуре воздуха от +1 до 0°С при этом расход тепла составил 41.49°С или 47.0%, расчет тепла за день составил 7.464 Гкал;

22.01.2021 – 95.0°С при температуре воздуха от +1 до -1°С при этом расход тепла составил 41.32°С или 43.5%, расчет тепла за день составил 7.471 Гкал;

23.01.2021 – 71.47°С при температуре воздуха +3 °С при этом расход тепла составил 24.54°С или 34.3%, расчет тепла за день составил 4.416 Гкал», - это выкладки из расчетов горожан.

Анализ данных подтолкнул волгоградцев на другую мысль. «Если сравнить показатели с 05 по 07.01.2021 и с 22 по 23.01.2021 с показателями за 20.01.2021 в самый холодный день 22.01.2021– 73.09°С

при температуре воздуха от -17 до -20°С (при этом расход тепла составил всего 19.54°С или 26.7%, расчет тепла за день составил 3.534 Гкал), то становится очевидно ясно, что в самый холодный день отчета 22.01.2021 расчет тепла составил всего 3.534 Гкал, т.е. почти в 3 раза меньше чем 05.01.2021 при температуре воздуха от -1 до -5°С», - говорится в заявлениях жителей.

«При этом возникает очевидный вопрос: как может получиться так, что в то время, когда на улице становится теплее, плата за тепло становится выше почти в три раза, а система отопления при этом потребляет более 50% подаваемого тепла от теплоносителя?», - удивляются горожане.





Кроме того, проанализировав отчет о потреблении теплоносителя за декабрь 2020 года, жители дома обратили внимание, что температура теплоносителя подавалась не выше 73.17°С, при этом температура воздуха в декабре 2020 была значительно ниже, чем в январе 2021. Расчет тепла за декабрь 2020 составил 86.964 Гкал, а за январь 2020 расчет тепла составил 114.112 Гкал, т.е. больше на 27.148 Гкал.

Волгоградцы подчеркивают, что у них заключены прямые договоры с ООО «Концессии теплоснабжения», и, уверены горожане, никакой заинтересованности в воспрепятствовании обратной подачи теплоносителя для максимального расхода тепла, нет ни у управляющей компании, ни у организации, обслуживающей прибор учета.

В ООО "Концессии теплоснабжения" на редакционный запрос ИА "Высота 102" был получен пресс-релиз, который распространили в том числе муниципальные и государственные органы власти, где перечислялись пять причин роста платежей за отопление в январе 2021 года. Что касается дома №3 по ул. Закавказской, то в компании объяснили рост платежей за отопление "причиной №4": "Если УК увеличила объем поступающего теплоносителя из-за нарушения теплового контура в доме". "Чтобы повысить температуру батарей в квартирах жителей, ряд УК проводят регулировочные работы на внутридомовых сетях, создавая техническую возможность получения большого количества тепла. Проведение данных работ приводит к увеличению объема поступающего теплоносителя, при этом приборы учета работают корректно и закономерно показывают большее потребление тепловой энергии", - так прокомментировали в компании эту ситуацию.





Однако жители дома №3 по ул. Закавказской, предполагая, что могут получить такие же объяснения в ответ на свои жалобы, подстраховались и поинтересовались в УК "Управление жилым фондом" особенностями прохождения отопительного сезона в январе 2021 года. В полученном ответе сообщается, что в первом месяце этого года ни один из жителей не жаловался на проблемы с отоплением, в связи с чем никакой регулировки подачи теплоносителя УК не проводила. Кроме того, приборы учета работали корректно, заверили в УК. По словам жильцов, проверка ООО "Концессии теплоснабжения" не обнаружила никаких нарушений работы данного оборудования.

Жители дома в ожидании результатов рассмотрения их жалоб и не исключают возможности, что в случае непринятия мер по их заявлениям они обратятся в суд с требованием пересмотра начисления платы за отопление в январе 2021 года. Впрочем, это может и не понадобиться.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что на назревающий скандал, связанный с завышенными счетами за тепло, отреагировали в Волгоградской облдуме. Депутаты также обратились в госжилинспекцию с просьбой установить виновных в начислении завышенных сумм по отоплению и оштрафовать их.



