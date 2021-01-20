Молодые и дерзкие: в Волгоградской области бандиты полгода держали в страхе владельцев отечественных авто
Расследования 20.01.2021 09:49
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20.01.2021 09:49
Почти три десятка краж из автомобилей за полгода совершила банда молодчиков из Жирновского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пятеро мужчин в возрасте от 18 до 25 лет по ночам вскрывали припаркованные во дворах многоэтажек отечественные машины и воровали ценные вещи. Наживой преступников становились аккумуляторы, видео- и аудиоаппаратура, колеса, ноутбуки и автозапчасти. Кражи они совершали в Камышинском, Котовском и Жирновском районах области. Также им удалось похитить два автомобиля, которые они разобрали на запчасти.
В настоящее время следователи отдела полиции Котовского района завершили расследование уголовного дела. Похищенное подельники продавали на рынках, сдавали в скупки. Задержать преступников помог один из местных жителей, который из окна своего дома увидел подозрительных людей возле своей машины и вызвал полицию.
Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что четверо из низ были ранее судимы. Следователями было допрошено свыше 40 свидетелей, произведено около 20 дактилоскопических и трасологических судебных экспертиз. Объем дела составил 18 томов. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей. Местонахождение большей части похищенного стражи порядка установили с целью возвращения законным владельцам. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру Котовского района.
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