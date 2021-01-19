Волгоградцу грозит срок за вымышленную историю о краже паспорта





До двух лет лишения свободы грозит 49-летнему жителю Волгограда за ложный донос о вымышленном преступлении. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, волгоградец сообщил в полицию, что в конце декабря прошлого года на лестничной площадке дома по ул. Панферова двое неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, забрали у него паспорт и скрылись.

В процессе оформления материалов мужчину предупредили о недопустимости ложного доноса, но он настаивал на своих словах. В ходе проверки выяснилось, что эту историю мужчина выдумал, чтобы скрыть факт утраты документа и избежать уплаты штрафа.

Уголовное дело возбуждено по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкция статьи предусматривает крупный штраф или максимальное наказание до двух лет лишения свободы.



