Волгоградцу грозит срок за вымышленную историю о краже паспорта

Расследования 19.01.2021 10:08
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19.01.2021 10:08
До двух лет лишения свободы грозит 49-летнему жителю Волгограда за ложный донос о вымышленном преступлении. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, волгоградец сообщил в полицию, что в конце декабря прошлого года на лестничной площадке дома по ул. Панферова двое неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, забрали у него паспорт и скрылись.
В процессе оформления материалов мужчину предупредили о недопустимости ложного доноса, но он настаивал на своих словах. В ходе проверки выяснилось, что эту историю мужчина выдумал, чтобы скрыть факт утраты документа и избежать уплаты штрафа.
Уголовное дело возбуждено по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Санкция статьи предусматривает крупный штраф или максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
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