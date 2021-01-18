



Возбуждено уголовное дело в отношении ведущего дознавателя Волжского ГО СП № 1 УФССП России по Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Пристава подозревают в служебном подлоге и фальсификации доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание.

В конце ноября 2020 года в прокуратуру Волжского поступило уголовное дело в отношении злостного алиментщика для утверждения обвинительного заключения. В ходе проверки выяснилось, что подписи в протоколе допроса и иных следственных действиях выполнены не подозреваемым, а также был искажен ряд фактических обстоятельств дела. Уголовное дело было возвращено прокурором для дополнительного расследования.

На основании материалов надзорной проверки уголовное дело было возбуждено уже в отношении дознавателя. Расследование уголовного дела проводится СО по г.Волжский СУ СК России по Волгоградской области.



