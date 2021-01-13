Расследования

Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в Волгограде

Расследования 13.01.2021 17:53
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13.01.2021 17:53


Пожизненное лишение свободы запросило гособвинение для 48-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве полицейского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня по уголовному делу состоялись прения сторон.
По версии следствия и государственного обвинения, преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе 48-летний матерый рецидивист, находившийся под кайфом, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.
Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции. 
От полученного ранения полицейский скончался на месте происшествия.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Любовь Фролова в прениях сторон по данному уголовному делу просила суд квалифицировать действия подсудимого по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого государственное обвинение предложило суду назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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