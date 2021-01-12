Расследования

До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в Волжском

Расследования 12.01.2021 19:33
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12.01.2021 19:33


После смерти 65-летнего пенсионера, который провалился в яму с кипятком в Волжском и за жизнь которого больше недели боролись врачи, следователи переквалифицировали дело о коммунальной аварии  по более тяжкому составу преступления - ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Ранее уже сообщалось, что от ожогов умер другой пострадавший – 75-летний волжанин. 
Напомним, днем 3 января текущего года произошел прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира города Волжского. Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых спустя сутки скончался в лечебном учреждении. Сегодня стало известно о смерти второго пострадавшего. 
В настоящее время по уголовному делу допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы аварии. В специализированной лаборатории проведено исследование поврежденных фрагментов трубопровода, которые в ближайшее время будут представлены на техническую экспертизу. Тщательно изучены записи камер наружного наблюдения, зафиксировавшие момент трагедии. Следователи продолжают знакомиться с документацией, изъятой в организации, обслуживающей данную тепловую магистраль, а также с соответствующей нормативной базой. 

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