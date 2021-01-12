Расследования 12.01.2021 19:33
0
12.01.2021 19:33
После смерти 65-летнего пенсионера, который провалился в яму с кипятком в Волжском и за жизнь которого больше недели боролись врачи, следователи переквалифицировали дело о коммунальной аварии по более тяжкому составу преступления - ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Ранее уже сообщалось, что от ожогов умер другой пострадавший – 75-летний волжанин.
Напомним, днем 3 января текущего года произошел прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира города Волжского. Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых спустя сутки скончался в лечебном учреждении. Сегодня стало известно о смерти второго пострадавшего.
В настоящее время по уголовному делу допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы аварии. В специализированной лаборатории проведено исследование поврежденных фрагментов трубопровода, которые в ближайшее время будут представлены на техническую экспертизу. Тщательно изучены записи камер наружного наблюдения, зафиксировавшие момент трагедии. Следователи продолжают знакомиться с документацией, изъятой в организации, обслуживающей данную тепловую магистраль, а также с соответствующей нормативной базой.
Реклама
В райсуде Волгограда отказались рассматривать уголовное дело экс-судьи Добрыниной12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступника11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)11.01.2021 13:44
Расследования 11.01.2021 13:44
Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавируса11.01.2021 12:56
Расследования 11.01.2021 12:56
Трио 40-летних обкрадывало автовладельцев в Волгограде11.01.2021 12:52
Расследования 11.01.2021 12:52
Подозреваемого в убийстве волгоградской пенсионерки поймали в Сочи11.01.2021 10:55
Расследования 11.01.2021 10:55
«К доктору едем!»: оправдания пьяных водителей попали на видео в Волгограде10.01.2021 12:56
Расследования 10.01.2021 12:56
В Волгоградской области женщина неделю ходила на работу с проломленным черепом10.01.2021 12:30
Расследования 10.01.2021 12:30
Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочников09.01.2021 18:06
Расследования 09.01.2021 18:06
Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской области09.01.2021 10:26
Расследования 09.01.2021 10:26
Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской области08.01.2021 14:55
Расследования 08.01.2021 14:55
Следственный комитет начал проверку после смерти пострадавшего при порыве в Волжском04.01.2021 12:21
Расследования 04.01.2021 12:21
Прокуратура разбирается в обстоятельствах коммунальной аварии в Волжском03.01.2021 15:43
Расследования 03.01.2021 15:43
Причиной гибели двух человек под Волгоградом стал взрыв газа в гараже02.01.2021 16:32
Расследования 02.01.2021 16:32
Реклама