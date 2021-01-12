Расследования 12.01.2021 12:30
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12.01.2021 12:30
Уголовное дело в отношении судьи Юлии Добрыниной поступило в Волгоградский областной суд. Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
Изначально скандальное дело 28 декабря было направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Однако судья, в производство которой поступили материалы, заявила о самоотводе. Основанием послужил тот факт, что Добрынина ранее была его руководителем – председателем райсуда. Постановлением Дзержинского суда от 30 декабря самоотвод был удовлетворен.
В результате дело с поступившим ходатайством заместителя Генпрокурора РФ об изменении подсудности перенаправили в Волгоградский областной суд.
Добрынина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). О задержании сотрудниками ФСБ РФ председателя Дзержинского райсуда стало известно в августе прошлого года. Это произошло в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения Добрыниной 2,5 млн рублей от жены подследственного бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах предполагали, что судья рассчитывала получить 20 млн рублей за свое содействие в освобождении коммерсанта из СИЗО «Лефортово» через влиятельных знакомых в профессиональном сообществе.
В силовых ведомствах также не исключают, что Добрынина могла обещать Зубковой помочь и в решении вопроса сохранения усадьбы «Сосновый бор». В Дзержинском райсуде на тот момент находилось дело о сносе объекта, принадлежащего опальному предпринимателю.
«При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в Генпрокуратуре.
В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества.
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