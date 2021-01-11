В администрации Волгоградской области нашли замену уволенным VIP-чиновникам

Политика 11.01.2021 16:39
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11.01.2021 16:39
Временно исполняющим полномочия председателя комитета по развитию туризма Волгоградской области назначен Михаил Вальковский, а Владимир Митрохин стал врио руководителя региональной инспекции государственного строительного надзора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, ранее каждый из них занимал должность заместителя руководителя ведомства.
Как ранее сообщало информагентство, сегодня были уволены председатели названных комитетов Светлана Матова и Александр Сторожук. Оба написали заявления по собственному желанию. В администрации региона отмечали, что серьезных претензий к их работе не было. Однако было принято решение усилить эти направления другими специалистами.
Александр Сторожук руководил инспекцией Госстройнадзора с января 2015 года. Светлана Матова за последние четыре года несколько раз меняла должности. После ухода с приемной губернатора, где она возглавляла отдел, непродолжительное время успела поработать директором Волгоградской филармонии, далее – заместителем председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия. За развитие туризма в регионе Матова отвечала с октября 2019 года.
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