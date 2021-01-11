Уволены главы двух комитетов администрации Волгоградской области





Сегодня лишились своих постов в администрации Волгоградской области Светлана Матова и Александр Сторожук. Как сообщили ИА "Высота 102" в аппарате губернатора, чиновники написали заявления об увольнении по собственному желанию. Светлана Матова возглавляла комитет по развитию туризма Волгоградской области, а Александр Сторожук руководил инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области. Особых претензий к их работе не было. В администрации региона отметили, что результаты были, но накопилось и много нареканий. В их числе, разработка бренда Волгоградской области и выстраивание на месте диалога с дольщиками по проблемным объектам, решение по достройке которых было принято. К примеру, такая ситуация сложилась с ЖК "Адмиралтейским". Временно исполнять полномочия уволившихся чиновников будут заместители руководители комитетов.

Александр Сторожук руководил инспекцией Госстройнадзора с января 2015 года. Светлана Матова за последние четыре года несколько раз меняла должности. После ухода с приемной губернатора, где она возглавляла отдел, непродолжительное время успела поработать директором Волгоградской филармонии, далее – заместителем председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия. За развитие туризма в регионе Матова отвечала с октября 2019 года.





