Расследования

Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)

Расследования 11.01.2021 13:44
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11.01.2021 13:44




Застолье в баре в компании незнакомца закончилось для 42-летнего жителя Волжского потерей всех наличных и безналичных денег. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские раскрыли грабеж, совершенный в отношении мужчины еще в конце декабря прошлого года. Ночью он находился в баре, где к нему за столик подсел незнакомый мужчина. Они выпили, но после застолья волжанин не обнаружил у себя золотой цепочки, кошелька с наличностью, а также 410 тысяч рублей на банковской карте, которые были переведены неизвестными с помощью мобильного приложения на неустановленный счет.  

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители 43,45 и 33 лет. Их задержали в том же баре при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Установлено, что двое из задержанных ранее судимы за ряд тяжких преступлений.  

За совершение грабежа им грозит до 7 лет лишения свободы. Они арестованы и находятся в следственном изоляторе. Приняты меры к возврату похищенного.

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