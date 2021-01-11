









Застолье в баре в компании незнакомца закончилось для 42-летнего жителя Волжского потерей всех наличных и безналичных денег. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские раскрыли грабеж, совершенный в отношении мужчины еще в конце декабря прошлого года. Ночью он находился в баре, где к нему за столик подсел незнакомый мужчина. Они выпили, но после застолья волжанин не обнаружил у себя золотой цепочки, кошелька с наличностью, а также 410 тысяч рублей на банковской карте, которые были переведены неизвестными с помощью мобильного приложения на неустановленный счет.





Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители 43,45 и 33 лет. Их задержали в том же баре при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Установлено, что двое из задержанных ранее судимы за ряд тяжких преступлений.





За совершение грабежа им грозит до 7 лет лишения свободы. Они арестованы и находятся в следственном изоляторе. Приняты меры к возврату похищенного.



