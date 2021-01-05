Здравоохранение

Не щадит ни молодых, ни старых: Волгоградская область во власти вируса-убийцы

Здравоохранение 05.01.2021 16:10
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05.01.2021 16:10


Самой молодой из погибших  за минувшие сутки от COVID-19 жителей региона оказалась 46-летняя волгоградка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной оперативный штаб, женщина скончалась в клинической больнице №12. В инфекционный госпиталь ее отправили спустя почти неделю после заболевания. Первые дни пациентка лечилась дома, за помощью медиков обратилась только после заметного ухудшения состояния.   
Среди погибших, которые попали в сегодняшнюю сводку оперштаба, еще трое - жительницы Волгограда, которым было 55, 56 лет и 59 лет.
Двоим мужчинам, скончавшимся от коронавируса, было 58 и 63 года. Первый проживал в Нехаевском районе и был отправлен в Урюпинскую ЦРБ. Второй жил в Михайловке и лечился в местном госпитале при районной больнице. Спасти пациентам медиков не удалось.
У всех шестерых погибших была диагностирована двусторонняя пневмония, а также имелись хронические заболевания.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии скончалось 484 человека.

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