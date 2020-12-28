



Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по делу бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, обвиняемой в покушении на мошенничество. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ТАСС, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). «Ввиду совершения преступления на территории, подсудной Дзержинскому районному суду Волгограда, заместителем генпрокурора в Волгоградский областной суд заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности по уголовному делу», - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, Юлия Добрынина стала героиней громкого скандала в начале августа. В СМИ просочилась информации, что сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе.

Как установлено следствием, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к предпринимателю Зубкову о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. «При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества. Сообщалось, что Добрынина обжаловала постановление о мере пресечения.



