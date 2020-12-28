Общество

В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплат

Общество 28.12.2020 20:20
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28.12.2020 20:20


Копиями расчетных листов и жалоб в различные инстанции завалили редакцию "Высоты 102" сотрудники военного госпиталя в Волгограде. Средний медицинский персонал ФГУП "413 военный госпиталь" Министерства обороны РФ утверждает, что с апреля текущего года им перестали выплачивать надбавки к зарплате, предусмотренные Указом президента от 7 мая 2012 года. На основании расчетных листков, которые представили в редакцию медицинские работники, можно сделать вывод, что в среднем их зарплаты из-за этого сократилась как минимум на треть. Это коснулось порядка 50 человек, в основном медицинских сестер. "Куда мы только не обращались. Писали жалобы в администрацию президента России, в Министерство обороны, военную прокуратуру, но все наши письма возвращаются в Волгоград, где кладутся под сукно. Нам приходят одни отписки, проблема не решается", - сообщила ИА "Высота 102" сотрудница военного госпиталя, которая попросила не озвучивать ее фамилию. По ее словам, руководством госпиталя в отношении недовольных применяются репрессивные меры, вплоть до увольнения. "Работу сегодня найти не так просто, поэтому многие боятся выступать против начальника военного госпиталя Мусаева открыто", - пояснила собеседница агентства. Ущемленные в своих правах медицинские работники просят, чтобы компетентные органы обратили внимание на эту ситуацию, провели проверку и приняли меры. 

Напомним, что в июне текущего года "Высота 102" уже сообщала о невыплате президентских надбавок гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ "413 военного госпиталя" Минобороны РФ. Тогда медицинские работники обратились с коллективным жалобами в военную прокуратуру, трудинспекцию, администрацию президента РФ и даже ФСБ. Разгоревшийся в публичной плоскости конфликт из-за зарплат  удалось "потушить". По итогам проверки военная прокуратура Волгоградского гарнизона внесла начальнику ФГБУ "413 военный госпиталь" МО РФ представление об устранении нарушений закона, потребовала принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов. Выплаты "по дорожной карте" после этого были произведены более 1400 работникам госпиталя на общую сумму более 47 миллионов рублей. Однако обратившиеся в редакцию сотрудники военного госпиталя заявляют, что представление прокуратуры было исполнено руководством госпиталя не полностью. "Медицинскому персоналу поликлиники военного госпиталя, где были проблемы с урезанием надбавок, тогда все выплатили, а в самом военном госпитале стимулирующие выплаты перечислили не всем", - утверждает собеседница агентства. Сотрудники поликлиники также сообщили "Высоте 102", что в ноябре выплаты по "дорожной карте" им существенно сократили, объяснив это недофинансированием из федерального центра.  
ИА "Высота 102" обратилась за комментариями в пресс-службу Южного военного округа. 

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