Общество

В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок

Общество 21.06.2020 20:56
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21.06.2020 20:56


Гражданский персонал поликлиники ФГБУ «413 военного госпиталя» Минобороны РФ обратился с коллективными жалобами в военную прокуратуру, трудинспекцию, администрацию президента РФ и даже ФСБ на невыплату надбавок к зарплате, предусмотренных Указом президента от 7 мая 2012 года. Как сообщает ИА «Высота 102», медики прислали документы и в редакцию информагентства, пояснив сложившуюся ситуацию.
По их словам, выплаты, гарантированные Указом президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации по реализации государственной социальной политики», они перестали получать с апреля текущего года. Таким образом, зарплаты гражданского персонала поликлиники военного госпиталя снизились минимум на 50%. Фактически медики получили только голые оклады. Надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили.
О нарушении своих прав открыто заявили 73 медицинских работника поликлиники – это высший, средний и младший медицинский персонал. «Руководство нам пояснило, что загрузка госпиталя сейчас минимальная, поэтому и зарплаты такие. Но мы считаем, что это незаконно. В конце прошлого года была похожая ситуация, хотя тогда не было никакой коронавирусной инфекции. Тогда нам удалось решить проблему по-тихому, без огласки. Но, видимо, зря», - пояснил «Высоте 102» один из сотрудников военной поликлиники.
Военный госпиталь и поликлиника находятся в Дзержинском районе Волгограда. Военные врачи работают только в стационаре, основная масса сотрудников – это гражданский персонал.
Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции, плановый прием не проводится. Загрузка военного госпиталя и поликлиники объективно снизилась, но, считают сотрудники, это не повод переводить персонал на голые оклады.
Претензии у медицинского персонала к руководству госпиталя есть и по поводу начислений отпускных, при расчете которых президентские надбавки не учитываются, расчет производится только по суммам небольшого оклада.
«На обращение гражданского персонала ФГБУ «413 ВГ» МО РФ в Департамент социальных гарантий МО РФ пришел ответ, согласно которому выплаты по Указу должны быть включены в средний заработок для расчета отпускных согласно постановлению Правительства РФ №922 от 24 декабря 2007 года», - говорится в коллективной жалобе.
По словам медицинского персонала, сейчас в ситуации разбирается военная прокуратура и трудинспекция. 
На сайте медицинского учреждения указано, что 413 Военный Госпиталь МО РФ является одним из лучших медицинских учреждений ЮВО. «Современное медицинское оборудование. высокая квалификация медицинского персонала и высокий уровень обслуживания пациентов - это приоритетная задача, стоящая перед нами!» - гласит информация.
«Высота 102» готовит редакционные запросы руководству военного госпиталя и в трудинспекцию.  

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