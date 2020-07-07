Руководство госпиталя Минобороны в Волгограде пообещало «потушить» конфликт из-за зарплат

Общество 07.07.2020 10:16
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07.07.2020 10:16
Финансовая ситуация Федерального государственного бюджетного учреждения "413 Военный госпиталь" Минобороны РФ позволяет осуществить все положенные выплаты медицинскому персоналу в ближайшие дни. Как сообщил в ответе на редакционный запрос ИА "Высота 102" начальник ФГБУ "413 Военный госпиталь" МО РФ Расул Мусаев, по итогам работы за 2 квартал 2020 года внутренней комиссией с привлечением представителей профсоюзной организации установлено, что целевые показатели работы ФГБУ "413 Военный госпиталь" и его филиалов выполнены. В связи с чем решен вопрос о стимулирующих выплатах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 в полном объеме за весь 2 квартал 2020 г.
"Выплаты медицинскому персоналу госпиталя будут осуществлены в июле 2020 года вместе с начислением заработной платы за июнь месяц", - говорится в ответе на запрос редакции.
Напомним, о конфликтной ситуации с оплатой труда, сложившейся в военном госпитале в Волгограде, стало известно в июне текущего года. Гражданский персонал поликлиники военного госпиталя обратился в военную прокуратуру, трудинспекцию, администрацию президента РФ и даже ФСБ с коллективной жалобой на невыплату надбавок к зарплате, предусмотренных Указом президента от 7 мая 2012 года. О нарушении своих прав открыто заявили 73 медицинских работника поликлиники – это высший, средний и младший медицинский персонал. С их слов, с апреля текущего года их зарплаты снизились минимум на 50%. Это произошло из-за того, что положенные надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили, а выплатили только голые оклады. В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что с учетом ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, плановая деятельность медучреждения была приостановлена, поэтому фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальную часть заработной платы персоналу обещали выплатить после возобновления коммерческой деятельности поликлиники. В свою очередь военная прокуратура Южного военного округа, куда также пожаловались сотрудники военного госпиталя, в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства о труде.
Как уже сообщало информагентство, по итогам проверки военная прокуратура Волгоградского гарнизона внесла начальнику ФГБУ «413 военный госпиталь» МО РФ представление об устранении нарушений закона, потребовала принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов.
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