



По данным еженедельного мониторинга в Волгоградской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 52 календарной неделе 2020 года находилась ниже уровня эпидемического порога на 23%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, количество обратившихся за медицинской помощью с острыми респираторными заболеваниями снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 5% по совокупному населению, наиболее существенное снижение - на 15,5% - наблюдается среди детей в возрастной группе 7-14 лет.

Среди заразившихся респираторными вирусами около 64% - это жители региона от 15 лет и старше. При этом в регионе не было зафиксировано ни одного случая гриппа.



