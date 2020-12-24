Борьба с коррупцией

Силовики задержали главного по строительству чиновника Волжского

Борьба с коррупцией 24.12.2020 18:41
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24.12.2020 18:41


В Волжском сегодня ночью был задержан начальник управления капитального строительства мэрии Волжского Михаил Шушко. Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в правоохранительных органах. В ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, силовые и надзорные органы региона вскрыли факты использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы при строительстве детского сада. На возведение дошкольного учреждения на улице Иртышской в поселке Металлург в начале текущего года было выделено более 138 миллионов рублей. Аукцион по определению подрядчика выиграло ООО "Взлет А" из Краснодара, однако муниципалитет отказался заключать контракт с победителем - для этого, как выяснилось позже, в ход пошли, в том числе, фиктивные документы. При этом, еще на этапе проведения торгов на стройплощадке детского сада свою деятельность заблаговременно развернула фирма "Каспий". Данный факт зафиксировала съемочная группа ИА "Высота 102", которое впоследствии посвятило данной теме серию публикаций. Фирма "Каспий" в итоге  стала субподрядчиком строительства - ее привлекло ФКУ "Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области", с которым администрация Волжского заключила прямой договор на возведение дошкольного учреждения.
Не исключено, что компания "Каспий", директором которой является Гусейнов Марат Сайдулаевич, могла получить преференции не без содействия имевшего определенные личные интересы руководителя управления капстроительства Волжского. Кстати, по данным ИА "Высота 102", контракт на строительство детского сада в нарушение установленных сроков до сих пор не исполнен.

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