Силовики задержали главного по строительству чиновника Волжского

В Волжском сегодня ночью был задержан начальник управления капитального строительства мэрии Волжского Михаил Шушко. Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в правоохранительных органах. В ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.

На возведение дошкольного учреждения на улице Иртышской в поселке Металлург в начале текущего года было выделено более 138 миллионов рублей. Аукцион по определению подрядчика выиграло ООО "Взлет А" из Краснодара, однако муниципалитет отказался заключать контракт с победителем - для этого, как выяснилось позже, в ход пошли, в том числе, фиктивные документы. При этом,

Данный факт зафиксировала съемочная группа ИА "Высота 102", которое впоследствии посвятило данной теме серию публикаций. Фирма "Каспий" в итоге стала субподрядчиком строительства - ее привлекло ФКУ "Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области", с которым администрация Волжского заключила прямой договор на возведение дошкольного учреждения.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, силовые и надзорные органы региона вскрыли факты использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы при строительстве детского сада.