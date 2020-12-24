Расследования

Четверо волгоградцев создали теневой банк с оборотом 100 млн рублей

Расследования 24.12.2020 13:10
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24.12.2020 13:10


За незаконную банковскую деятельность в Волгограде задержаны четверо местных жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, они подозреваются в осуществлении организованной группой банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдача наличных денежных средств, а также открытие и ведение счетов. Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции. Комиссия, а точнее преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы "заказа" клиента. Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
Подготовлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения. По местам жительства и временного пребывания членов преступной группы проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

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