Экономика

ВТБ запускает автокредитование через интернет-банк

Экономика 23.12.2020 18:19 Новости компаний
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23.12.2020 18:19 Новости компаний


С 23 декабря ростовские клиенты клиенты ВТБ могут получить онлайн-одобрение автокредита в новой веб-версии ВТБ Онлайн. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, заемщикам доступен выбор новых и подержанных транспортных средств. К 2022 году запуск сервиса в интернет- и мобильном приложении позволит нарастить долю онлайн-заявок от клиентов до 40%. Уже в январе услуга появится в мобильном приложении ВТБ.
Для оформления заявки на получение средств клиенту необходимо авторизоваться в новой веб-версии ВТБ Онлайн, далее перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». Процесс заполнения онлайн-анкеты стал удобнее для клиента и предполагает уже предзаполненные банком данные по заемщику, позволяя оформить анкету в 2 раза быстрее и за несколько минут получить одобрение. 
Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. Об одобрении кредита клиент узнает по смс. Приобретаемое в кредит транспортное средство оформляется в залог банка.
«В этом году мы первыми на рынке провели тестовые сделки по покупке автомобиля полностью в онлайне с использованием автокредита и в 2021 году намерены предложить этот сервис всем клиентам. В ВТБ доля онлайн-заявок на автокредит уже достигла 20%. Сегодня мы запускаем возможность оформления заявки для веб-версии ВТБ Онлайн, а в январе планируем сделать сервис доступным в мобильном приложении банка. К концу 2021 года это позволит нам нарастить долю оформляемых онлайн заявок примерно до 40%», – комментирует Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.
Новый процесс также позволит клиентам еще внимательнее изучать условия сервисных и страховых услуг. «При таком подходе заемщики получают быстрый, комфортный и предельно простой процесс оформления заявки. ВТБ крайне важно обеспечить максимальную прозрачность кредитования, поэтому в онлайн-режиме наши клиенты совершенно точно смогут осознанно выбрать необходимые им дополнительные услуги», – добавляет Иван Жигарев.
ВТБ входит в ТОП-3 лидеров российского рынка автокредитования. Ранее банк представил на сайте новую анкету для оформления заявки на автокредит. Решение о выдаче средств заемщик получает всего за несколько минут. На сайте клиенты могут выбрать понравившийся автомобиль, рассчитать условия по кредиту, за несколько минут получить его одобрение и забронировать транспортное средство.
Новые версии мобильного и интернет-банка ВТБ представил клиентам осенью. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов стала доступна пользователям даже во время профилактических работ. Обновился дизайн приложения, появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, заказ цифровых дебетовых и кредитных карт.

  

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