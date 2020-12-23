В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решето

Происшествия 23.12.2020 18:02
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23.12.2020 18:02
В Волгограде устраняют последствия серии порывов на водопроводных сетях малого диаметра. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", технологические нарушения на коммуникациях в районе, ограниченном улицами Хиросимы и Бурейской, произошли из-за гидроудара.
Коммунальщики приняли решение не прекращать водоснабжение потребителей. Подача воды приостанавливается только на тех участках трубы, где в данный момент непосредственно проводятся восстановительные работы. Для экономии времени привлекаются бригады из соседних районов. Ряд порывов уже устранены, в том числе по улице Рыбалко. В настоящий момент работы ведутся на улице Большой. По предварительной оценке, повреждения будут устранены до конца дня.
Дорожные службы очищают проезжую часть от образовавшейся наледи. По данным муниципалитета, свыше 10 единиц спецтехники, в том числе средства малой механизации и комбинированные дородные машины в непрерывном режиме обрабатывают дорожное покрытие.
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