Происшествия

В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решето

Происшествия 23.12.2020 18:02
0
23.12.2020 18:02


В Волгограде устраняют последствия серии порывов на водопроводных сетях малого диаметра. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", технологические нарушения на коммуникациях в районе, ограниченном улицами Хиросимы и Бурейской, произошли из-за гидроудара. 
Коммунальщики приняли решение не прекращать водоснабжение потребителей. Подача воды приостанавливается только на тех участках трубы, где в данный момент непосредственно проводятся восстановительные работы. Для экономии времени привлекаются бригады из соседних районов. Ряд порывов уже устранены, в том числе по улице Рыбалко. В настоящий момент работы ведутся на улице Большой. По предварительной оценке, повреждения будут устранены до конца дня.
Дорожные службы очищают проезжую часть от образовавшейся наледи. По данным муниципалитета, свыше 10 единиц спецтехники, в том числе средства малой механизации и комбинированные дородные машины в непрерывном режиме обрабатывают дорожное покрытие.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Происшествия
23.12.2020 17:01
Происшествия 23.12.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 12:57
Происшествия 23.12.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 09:38
Происшествия 23.12.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2020 09:23
Происшествия 23.12.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2020 14:30
Происшествия 22.12.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 15:46
Происшествия 21.12.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 14:40
Происшествия 21.12.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 13:47
Происшествия 21.12.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 11:16
Происшествия 21.12.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2020 09:53
Происшествия 21.12.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2020 22:27
Происшествия 20.12.2020 22:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2020 20:36
Происшествия 20.12.2020 20:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2020 10:26
Происшествия 20.12.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2020 10:19
Происшествия 20.12.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2020 09:38
Происшествия 19.12.2020 09:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:47
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие»: 50% жителей ЮФО считают, что 2021 год будет для них лучше 2020-гоСмотреть фотографии
19:26
Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранениемСмотреть фотографии
19:04
Технологическое присоединение к электрическим сетям в Волжском на особом контроле АО «Волгоградоблэлектро»Смотреть фотографии
18:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
Ресторан, бассейны и гостевые дома "Соснового бора" в Волгограде приговорили к сносуСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решетоСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
16:41
Прокурор Волгоградской области собрал силовиковСмотреть фотографии
16:32
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без водыСмотреть фотографии
15:33
Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19Смотреть фотографии
15:16
Подрядчика стройки на острове Голодном в Волгограде накажут за забастовку рабочихСмотреть фотографии
14:40
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
13:13
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделюСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Волгоградский губернатор уехал к ПутинуСмотреть фотографии
12:18
Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
11:20
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец идет под суд за организацию казино в коттеджеСмотреть фотографии
09:38
Мама ушла гулять: в Волгоградской области в пожаре погибли ребенок и инвалидСмотреть фотографии
09:23
Грузовик и две легковушки обгорели под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:02
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентовСмотреть фотографии
07:23
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:49
В День энергетика АО «Волгоградоблэлектро» подводит итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:31
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаянияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы домаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 