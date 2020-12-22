Путин поставил точку в вопросе перехода Волгоградской области на московское время

Федеральные новости 22.12.2020 10:43
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22.12.2020 10:43
Указ о внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" подписан сегодня главой государства Владимиром Путиным, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ. Таким образом, с 2 часов 00 минут 27 декабря 2020 года Волгоградская область начнет снова жить по московскому времени. Ранее изменение в регионе часового пояса одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Напомним, в конце августа текущего года депутаты Волгоградской областной думы в срочном порядке приняли постановление о внесении в Госдуму проекта изменений федерального закона, предусматривающего переход региона на московское время. В регпарламенте заявили, что инициатива была подготовлена по результатам мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. Авторами проекта стали местные депутаты Сергей Булгаков и Михаил Струк.
Результаты легитимного общеобластного референдума, состоявшегося в 2018 году, по результатам которого регион перешел на волгоградское время, в расчет не принимались.
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