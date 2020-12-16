В Волгограде экс-полицейского отдали под суд за аферу с сотрудником Росрыболовства

Доходы начальника ГУ МВД России по Волгоградской области оказались в секрете14.12.2020 15:04
Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской области09.12.2020 09:57
Преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятки от студентов08.12.2020 15:28
Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта...