В Волгограде экс-полицейского отдали под суд за аферу с сотрудником Росрыболовства





Следствие объявило о передаче в суд уголовного дела бывшего заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Сарепта Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Как сообщили ИА "Высота 102" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, экс-полицейский обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в июле 2020 года обвиняемый сообщил должностному лицу Росрыболовства о готовности за 300 тысяч рублей повлиять на результаты доследственной проверки и помочь избежать уголовной ответственности по четырем эпизодам преступной деятельности. Деньги якобы предназначались для передачи начальнику ОЭБиПК Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

Фигурант уголовного дела получил указанную сумму, которой планировал распорядиться по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по материалам по материалам СБ ГУ МВД России по Волгоградской области.



