Волгоградцам объяснили, как законно организовать парковку во дворе





Обустройство или расширение парковочного пространства во дворе многоквартирного дома – процесс, требующий не только согласия соседей, но и официальных согласований. Волгоградцам обяснили с чего начать и как пройти все этапы без лишних проблем.

Прежде всего убедитесь, что участок поставлен на кадастровый учёт, относится к придомовой территории и находится в собственности владельцев квартир. Проверить это можно через Роскадастр. Если земля числится за городом, ваши действия могут расценить как самозахват.

На общем собрании собственников необходимо включить в повестку вопрос о парковке, источнике финансирования и сопутствующих нюансах. Собрание можно провести очно, заочно или в смешанном формате. Для законности решения требуется не менее двух третей голосов от общего числа владельцев квартир.

Важно: средства, собранные на текущий ремонт, использовать для строительства парковки нельзя — это относится к капитальному благоустройству.

После подтверждения статуса участка подготовьте план будущей стоянки. В нём должны быть учтены санитарные и противопожарные нормы, схема движения, тип покрытия, разметка и обязательные места для людей с инвалидностью.

Готовый проект утверждается в местной администрации, а также в органах градостроения, архитектуры, МЧС и ГИБДД. Обычно рассмотрение занимает до 30 дней. Главное – чтобы план соответствовал всем обязательным требованиям.

После получения разрешений можно приступать. Исполнителя — управляющую компанию или стороннего подрядчика – выбирают собственники на общем собрании.