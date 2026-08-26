



С началом осени в России вступают в силу новые законы, которые затронут трудовые отношения, правила перевозок и пенсионное обеспечение. Рассказываем о главных изменениях.

Трудовой кодекс: новые гарантии для работников

С 1 сентября работодателям запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трёх лет. Также они обязаны ввести неполный рабочий день не позднее пяти рабочих дней после письменного запроса такого сотрудника.

Годовой лимит сверхурочных может быть увеличен со 120 до 240 часов, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом ежедневная переработка не должна превышать четырёх часов. Для отдельных категорий работников лимит остаётся прежним – 120 часов. Каждый час сверхурочной работы оплачивается не менее чем в двойном размере.

Сотрудникам, которые перерабатывают более 120 часов в год, предоставляется оплачиваемый день для диспансеризации. Работников с вредными условиями труда разрешено отзывать из отпуска для предотвращения аварий — часы отзыва оплачиваются минимум вдвойне, а неиспользованную часть отпуска можно перенести.

Перевозки: новые правила для такси и поездов

Таксопарки смогут сами определять размер и количество ручной клади. Если багаж не помещается в багажник, его разрешено разместить в салоне при условии, что он не мешает обзору водителя. Кресла-коляски перевозятся бесплатно. Животные – только в клетках с глухим дном, собаки – в наморднике и на поводке. Эти правила действуют до сентября 2032 года.

В железнодорожных перевозках пассажиры с ограниченными возможностями смогут оформлять билеты на основании электронных данных. Места для кресел-колясок будут продаваться свободно только за 10 суток до отправления. При покупке билета на дальние поезда нужно указывать телефон или электронную почту для уведомлений. Возврат билетов на пригородные поезда станет возможен не только в кассах.

Пенсии: двойная выплата для 80-летних и инвалидов I группы

С сентября пенсионеры, достигшие 80 лет в августе, получат двойную фиксированную выплату – 19 169,38 рубля. Перерасчёт происходит автоматически для получателей страховой пенсии. Такая же прибавка положена и тем, кому в августе установили первую группу инвалидности – выплата удваивается со дня назначения группы.