У волгоградцев с 2027 года начнут отзывать права после посещения врачей





С 1 марта 2027 года вступят в силу поправки в законодательство, регулирующее отзыв прав у автолюбителей. Волгоградцев после планового посещения врачей начнут автоматически лишать «корочек». Речь идёт о случаях, когда медики диагностируют у пациентов заболевания, которые не позволяют безопасно управлять автомобилем.

- Если врач обнаружит у пациента заболевание, при котором нельзя садиться за руль, данные об этом автоматически уйдут в МВД. Раньше водители могли годами ездить с опасными диагнозами — до следующей медкомиссии. Теперь права будут аннулировать сразу после получения ведомством информации о противопоказаниях, — сообщили журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, в числе недугов, способных превратить водителя в пешехода: психические расстройства, наркотическая или алкогольная зависимость. Данные начнут поступать в ГАИ автоматически, через электронный оборот документов. При этом врачебная тайна разглашаться не будет. Правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний к вождению.

Фото из архива ИА «Высота 102»