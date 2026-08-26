В Волгограде подсчитали траты на сборы одного ребенка в школу

Расходы на сборы одного ребенка в школу в этом году обойдутся для волгоградской семьи в 15200 рублей, что на 9% превышает аналогичные затраты в 2025 году. Такие данные приводит сервис SuperJob по результатам опроса, проведенного среди родителей в 16 городах-миллионниках.

Самый большой бюджет на школьные сборы у москвичей. Им подготовка одного ребенка к 1 Сентября обходится в 21 тысячу рублей, что также больше прошлогоднего показателя. В Санкт-Петербурге, чтобы одеть школьника и укомплектовать его портфель, необходимо 19400 рублей. В Красноярске – 18500 рублей. Примерно также, как и в Волгограде, придется потратить на сборы ребенка в Уфе – 15300 рублей.

Участие в опросе приняли 9 тысяч родителей школьников из 16 городов. Примечательно, что 9% из них признались, что взяли кредит для того, чтобы купить своему ребенку все необходимое к школе.

Фото из архива V102.RU