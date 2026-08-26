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Спорт

Ксения Ахрамеева завоевала серебро в миксте и путёвку в финал «Олимпийских надежд России»

Спорт 26.08.2026 08:23
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26.08.2026 08:23


В Казани завершился третий этап всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» среди спортсменов до 17 лет. Волгоградская теннисистка, воспитанница ГАУ ДО ВО «СШОР» и динамовской школы Ксения Ахрамеева показала стабильный и зрелый результат на фоне сильной конкуренции.

Главный успех этапа – серебряная медаль в смешанном парном разряде. Играть в паре – вообще отдельная история: тут не получится тянуть всё на себе. Надо чувствовать партнёра, успевать читать игру и не рассыпаться, когда накатывает давление. Ксения удержала этот ритм – и взяла медаль.

А главное – Ксения получила путёвку на финал турнира, который пройдёт в ноябре снова в Казани. Для 17‑летней спортсменки это уже знак: её считают одной из самых перспективных в стране.

Теперь перед Ксенией задача – грамотно использовать паузу между этапами: подтянуть слабые отрезки, сохранить стабильность и выйти на ноябрьский финал не как на «ещё один старт», а как на площадку, где нужно заявить о себе всерьёз.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград

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