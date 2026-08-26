Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 15 регионами сбиты 426 БПЛА





Волгоградская область вновь стала целью ночного налёта беспилотников ВСУ. По информации Минобороны, атака была отбита подразделениями. Одновременно налёту подверглись ещё 15 регионов.

- С 20:00 25 августа до 8:00 26 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Среди регионов, в воздушном пространстве которых были ликвидированы БПЛА, помимо Волгоградской, также Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшую ночь волгоградцы провели в ожидании беспилотной атаки. Особый режим был введён в регионе накануне поздним вечером и действовал более 7 часов.

Изображение создано при помощи ИИ