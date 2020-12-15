



Смерть 6 жителей Волгоградской области от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в федеральном оперативном штабе, число умерших от этого вируса в регионе достигло 378 человек.

Коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 268 человек. Выздоровели 222 пациента. Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано уже более 31 тысячи случаев заражения COVID-19.



