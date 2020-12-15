Здравоохранение

Ковид проявляет агрессию: в Волгоградской области вирус убил шесть человек

Здравоохранение 15.12.2020 12:42
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15.12.2020 12:42


Смерть 6 жителей Волгоградской области от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в федеральном оперативном штабе, число умерших от этого вируса в регионе достигло 378 человек. 
Коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 268 человек. Выздоровели 222 пациента. Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано уже более 31 тысячи случаев заражения COVID-19.

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