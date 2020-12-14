Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звена





О старте пятилетней программы развития и модернизации первичного медицинского звена Волгоградской области заявлено сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу аппарата губернатора, программа сформирована на период до 2025 года в первоначальном объеме 11,2 миллиарда рублей. Реализация планов позволит решить задачи по целому ряду направлений, включая строительство 54 новых медучреждений, капитальный ремонт 91 поликлиники, трех стационаров, установку более 600 единиц нового оборудования, в том числе аппаратов КТ, МРТ; пополнение автопарка поликлиник современным транспортом, привлечение в учреждения около 1000 специалистов.





Сегодня на совещании по развитию системы амбулаторно-поликлинической помощи Андрей Бочаров напомнил, что по поручению Президента РФ в стране разработана программа повышения качества оказания первичной медицинской помощи, 2021 год Правительством России определен стартовым для ее широкомасштабной реализации.

«Приоритет — развитие и модернизация поликлинической сети, которой принадлежит ключевая роль в ранней диагностике заболеваний, в реализации реабилитационного и профилактического направлений. Работа предстоит масштабная. И она очень нужна людям. Мы исходим из необходимости решения целостной задачи повышения качества оказания медицинских услуг и создания единой современной системы оказания медицинской помощи населению Волгоградской области», - отметил губернатор.

Приоритет пятилетней программы - развитие и модернизация поликлинической сети как наиболее задействованной в системе оказания первичной медицинской помощи: ежегодно волгоградские поликлиники посещает порядка двух миллионов человек, а в целом нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено составляет порядка 21 миллиона посещений. В связи с этим уже проделанная работа по созданию Центров амбулаторной онкологической помощи на базе ведущих поликлиник приобретает дополнительный смысл.

«Уже сейчас ЦАОПы играют важную роль в ранней диагностике и выявлении заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях. Кроме того, ЦАОПы также хорошо проявили себя в ходе выявления и диагностики коронавирусной инфекции. Такая работа будет обязательно продолжена. Поликлиники, на базе которых создаются и действуют современные диагностические центры, становятся одними из базовых, вокруг которых мы будем реализовывать новую пятилетнюю программу модернизации первичного звена», - Андрей Бочаров также выступил с инициативой организовать постоянный общественный контроль за реализацией намеченных мероприятий и создать рабочую группу на базе Волгоградской областной думы.

Напомним, в 2019-2020 годах в Волгоградской области начали работать 10 ЦАОПов в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине. В 2021 году в регионе будут открыты еще четыре ЦАОПа в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке.



