Здравоохранение

Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звена

Здравоохранение 14.12.2020 17:36
0
14.12.2020 17:36


О старте пятилетней программы развития и модернизации первичного медицинского звена Волгоградской области заявлено сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу аппарата губернатора, программа сформирована на период до 2025 года в первоначальном объеме 11,2 миллиарда рублей. Реализация планов позволит решить задачи по целому ряду направлений, включая строительство 54 новых медучреждений, капитальный ремонт 91 поликлиники, трех стационаров, установку более 600 единиц нового оборудования, в том числе аппаратов КТ, МРТ; пополнение автопарка поликлиник современным транспортом, привлечение в учреждения около 1000 специалистов.

Сегодня на совещании по развитию системы амбулаторно-поликлинической помощи Андрей Бочаров  напомнил, что по поручению Президента РФ в стране разработана программа повышения качества оказания первичной медицинской помощи, 2021 год Правительством России определен стартовым для ее широкомасштабной реализации.
«Приоритет — развитие и модернизация поликлинической сети, которой принадлежит ключевая роль в ранней диагностике заболеваний, в реализации реабилитационного и профилактического направлений. Работа предстоит масштабная. И она очень нужна людям. Мы исходим из необходимости решения целостной задачи повышения качества оказания медицинских услуг и создания единой современной системы оказания медицинской помощи населению Волгоградской области», - отметил губернатор. 
Приоритет пятилетней программы - развитие и модернизация поликлинической сети как наиболее задействованной в системе оказания первичной медицинской помощи: ежегодно волгоградские поликлиники посещает порядка двух миллионов человек, а в целом нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено составляет порядка 21 миллиона посещений. В связи с этим уже проделанная работа по созданию Центров амбулаторной онкологической помощи на базе ведущих поликлиник приобретает дополнительный смысл.
«Уже сейчас ЦАОПы играют важную роль в ранней диагностике и выявлении заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях. Кроме того, ЦАОПы также хорошо проявили себя в ходе выявления и диагностики коронавирусной инфекции. Такая работа будет обязательно продолжена. Поликлиники, на базе которых создаются и действуют современные диагностические центры, становятся одними из базовых, вокруг которых мы будем реализовывать новую пятилетнюю программу модернизации первичного звена», - Андрей Бочаров также выступил с инициативой организовать постоянный общественный контроль за реализацией намеченных мероприятий и создать рабочую группу на базе Волгоградской областной думы.  
Напомним, в 2019-2020 годах в Волгоградской области начали работать 10 ЦАОПов в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине. В 2021 году в регионе будут открыты еще четыре ЦАОПа в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Здравоохранение
14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.12.2020 12:19
Здравоохранение 12.12.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.12.2020 16:06
Здравоохранение 10.12.2020 16:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2020 15:06
Здравоохранение 08.12.2020 15:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2020 13:43
Здравоохранение 08.12.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2020 12:23
Здравоохранение 08.12.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2020 12:04
Здравоохранение 07.12.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2020 11:18
Здравоохранение 07.12.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2020 12:40
Здравоохранение 06.12.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.12.2020 21:25
Здравоохранение 04.12.2020 21:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.12.2020 12:13
Здравоохранение 04.12.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.12.2020 13:29
Здравоохранение 03.12.2020 13:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестницеСмотреть фотографии
20:27
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварииСмотреть фотографии
20:16
Банк «Открытие» профинансирует АСО «Комстрой» на 755 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Доходы начальника ГУ МВД России по Волгоградской области оказались в секретеСмотреть фотографии
19:17
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назадСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверкаСмотреть фотографии
18:43
Банк «Открытие»: комментарий по инфляцииСмотреть фотографии
17:36
Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звенаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздникиСмотреть фотографии
16:55
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»Смотреть фотографии
16:51
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствахСмотреть фотографии
16:49
Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяцаСмотреть фотографии
16:40
Главный жириновец Волгоградской области заводит своего человека в избиркомСмотреть фотографии
16:36
В Волгоградской области табачного «короля» лишили миллионного доходаСмотреть фотографии
16:03
Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентамСмотреть фотографии
15:44
Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трасформер»Смотреть фотографии
15:33
Сбербанк: в Волгоградской области растет спрос на ипотеку с господдержкой для семей с детьмиСмотреть фотографии
15:29
Как такси оказалось в овраге, засняли уличные камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителяСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы на «удаленке» работают на полтора часа дольше, чем из офисаСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде сняли на видео пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Пожар за 13 минут уничтожил шашлычную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:28
2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работуСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписаниеСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области появятся семь новых УКСмотреть фотографии
09:55
Пожар в детской коляске: в Волгограде пострадали отец и годовалая девочкаСмотреть фотографии
09:35
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
Больницу в Волгоградской области оштрафовали из-за заразившегося коронавирусом пациентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 