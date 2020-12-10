Экология

Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда

Экология 10.12.2020 13:24
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10.12.2020 13:24


Экологический проект по дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы готов для прохождения Государственной экспертизы. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" директор по развитию "Института Гидропроект" Тимофей Поздняков, после получения заключения, которое ожидается в марте 2021 года, начнется масштабная стройка. Комплекс ГТС включает в себя водоприемник, подводящий водопропускной канал в 32 км, здание гидроэлектростанции, гидротехнические сооружения (плотины-регуляторы) в Волго-Ахтубинской пойме и в русле реки Ахтуба, а также насосную станцию, предназначенную для подачи воды в Краснослободский водный тракт.

По предварительной оценке, отметил Поздняков, стоимость проекта по дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы составляет 74 миллиарда рублей. Срок реализации - 5 лет. Разработчики называют проект уникальным не только по масштабам, но и по своей значимости. Он направлен не только на спасение поймы, но и позволит развивать сельское хозяйство на этой засушливой территории.

"Волго-Ахтубинская пойма деградирует очень сильно. Это мы видим каждое лето, каждый год. Это зависит целиком и полностью от сбросов Волжской ГЭС. Мы планируем обводнить пойму и спасти от того, что сейчас с ней происходит. Строительство канала, который предусматривается в рамках проекта, позволит обеспечит нам постоянную подачу воды в пойму. Это отразится на всем многообразии биоресурсов, позволит обеспечивать водой не только население, живущее на этой территории, но и всю флору и фауну, всё краснокнижное разнообразие. На всей протяженности канала предусмотрены места подключения для орошения", - пояснил Поздняков.
Сложная ситуация с водой в Волго-Ахтубинской пойме наблюдается на протяжении нескольких лет. Начальник отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Александр Истомин пояснил, что зарегулированность Волги привела к тому, что сейчас пойма полностью зависит от сбросов воды на Волжской ГЭС. Проект дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы, по его словам, позволит обеспечить пойму водой даже в экстренно маловодный год.

"После того, как пошло зарегулирование резко сократилась пойменность Волго-Ахтубинской долины, начались деградационные процессы. С наиболее высоких мест поймы лес ушел. В других местах он сменился малоценными породами или вообще заместился степными экосистемами", - рассказывает главный научный сотрудник ФНЦ Агроэкологии РАН, заслуженный лесовод РФ Александр Манаенков. По его словам, решить эту проблему легко невозможно из-за каскадов водохранилищ и конфликта интересов. Но вода пойме нужна, без нее лес перестанет существовать, на его смену придут пески. "Уже сейчас высокие песчаные участки поймы стали непригодны для какой-либо растительности, кроме сосны", - считает заслуженный лесовод РФ.

Сам лес в Волго-Ахтубинской пойме биологически старый. "Лес - старик", - заявил Александр Манаенков. Большая часть деревьев пораслевые. "Их 5-7 раз рубили и они от пня отрасли. При этом часть пней не возобновляется, а насаждения становятся ниже и корявее", - пояснил специалист. 
Еще одна проблема, считает Манаенков, ошибки по прогнозам половодья. Ожидая большую воду, ее сбрасывают раньше времени через плотину. При прогнозах маловодья, воды вдруг оказывается много и половодье получается рваным, что также не идет на пользу ни лесу, ни рыбе.

Любое насыщение Волго-Ахтубинской поймы влагой очень нужно. А разработанный проект по дополнительному обводнению этой территории, считает заслуженный лесовод РФ, существенно улучшит состояние этого природного парка.    
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»

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