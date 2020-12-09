В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники





Родственники разыскиваемого за разбой в Волгограде 17-летнего подозреваемого сообщили правоохранителям о его местонахождении. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователям понадобилось ровно сутки, чтобы установить, где скрывается подросток. Он уже допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания. В суд подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, события произошли вечером 7 декабря у лесопосадки в Кировском районе областного центра. На компанию отдыхавших в машине парней напали трое лиц, 16, 17 и 18 лет, которые избили потерпевших и похитили ценные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Личности всех нападавших были сразу же установлены, однако 17-летнему подозреваемому удалось скрыться.

Расследование уголовного дела продолжается.



