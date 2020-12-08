Происшествия 08.12.2020 16:00
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08.12.2020 16:00
Двое подростков 16 и 17 лет с 18-летним приятелем подозреваются в разбойном нападении с кастетом на компанию молодых парней в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, двое задержаны, но 17-летнему ранее судимому Никите Петрову удалось скрыться, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
В региональном главке МВД сообщили, что трое парней 18, 22 и 23 лет накануне вечером обратились с заявлением в полицию, сообщив о совершенном в отношении них преступлении. Со слов пострадавших, около 9 вечера на улице Санаторной дорогу иномарке, в которой они находились, преградил "ВАЗ-2106". Инцидент произошел около лесополосы. Из "шестерки" вышли трое молодых людей. Избив водителя и двоих пассажиров иномарки, злоумышленники, угрожая кастетом, отобрали у них ценное имущество и повредили машину. Затем нападавшие заставили владельца иномарки на его автомобиле поехать к отделению банка, чтобы снять деньги с его банковских карт. В какой-то момент один из потерпевших смог незаметно позвонить в полицию, и иномарка была остановлена инспекторами дорожно-патрульной службы на улице Курчатова.
Следователи установили, что нападавшие избили пострадавших, отобрав у одного золотую цепь. Из машины они похитили видеорегистратор. В процессе обследования иномарки 17-летний злоумышленник увидел, что на телефон владельца иномарки поступило смс-сообщение о зачислении на карту денежных средств. Несовершеннолетний разбойник предложил часть денег передать ему и его подельникам, взамен пообещав прекратить причинять телесные повреждения.
Согласившись на условия подозреваемых, пострадавший на своем автомобиле вместе с 17 и 16-летними нападавшими направились к отделению банка, расположенного неподалеку. В процессе следования автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, направлявшимися к месту происшествия. 17-летний Петров смог выбежать из машины и скрыться.
Его 18-летний сообщник вместе с еще одним потерпевшим обнаружены недалеко от кафе быстрого питания, куда они вместе направились ожидать возвращения остальных. Похищенное имущество изъято.
В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи просят оказать помощь в задержании подозреваемого в разбойном нападении 17-летнего жителя Кировского района Никиты Петрова.
Приметы разыскиваемого: славянской внешности, среднего телосложения, на вид 16-18 лет, рост 170 см, волосы светлые короткостриженные, глаза светлые.
В момент совершения преступления был одет: черные куртка и джинсы, а также темные кроссовки. На лице была защитная маска.
Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефонам: (8442) 44-08-77, 44-49-00 или "02".
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