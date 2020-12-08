В 2021 году от коронавируса привьют 700 тысяч жителей Волгоградской области





Завтра в Волгоградскую область прибудет очередная партия вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в количестве тысячи доз. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова. На прививку от коронавируса могут рассчитывать в первую очередь медработники, педагоги, сотрудники социальных учреждений закрытого типа. Массовую же вакцинацию в регионе планируют начать в первом квартале 2021 года.

По словам Елены Красновой, всего будет привито около 30% населения, или 700 тысяч жителей.

Сейчас в регионе оборудуются прививочные пункты в медучреждениях, куда в недалеком будущем смогут прийти все желающие и сделать заветные уколы. В планах облкомздрава – открыть такие пункты в каждом районном центре. Вакцина будет бесплатной для всех – ее оплатят или из федерального бюджета, или из средств ОМС. Елена Краснова заверила, что вакцинация будет проходить на добровольных началах.

Накануне, напомним, о начале массовой вакцинации в регионе объявил губернатор Волгоградской области.



