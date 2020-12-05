«Не сойдет вранье вам с рук!»: сторонники волгоградского времени провели народное собрание под охраной полиции











Сегодня около театра «Царицынская опера» собрались сторонники волгоградского времени, чтобы вновь заявить о своей твердой позиции – о несогласии с решением депутатов облдумы и намерением депутатов Госдумы перевести стрелки в регионе на московское время.





Как сообщает ИА «Высота 102», около двух сотен единомышленников пришли сюда с плакатами, надписи на которых демонстрируют все то, что волгоградцы пытались донести до депутатов и федеральных чиновников – протест против обнуления результатов референдума и принятия решения депутатов о переходе региона в московскую часовую зону на основании сомнительного опроса.





«Синхронизация с Москвой – десинхронизация с народом!», «Блошкин, Цыбизова, Струк – не сойдет вранье вам с рук!», «В Волгограде мало проблем? Зачем создавать новые?» и т.д. «Нас много и мы не сдадимся – не позволим депутатам пойти против мнения граждан, законно полученного на законном референдуме», - говорили участники встречи.





Дежурившие полицейские не мешали проведению акции, участники которой были в средствах индивидуальной защиты. Все желающие могли высказать свою точку зрения в мегафон. Сами участники встречи считают сегодняшнюю акцию собранием граждан, место для которого входит в перечень территорий, определенных муниципалитетом для этих целей.







