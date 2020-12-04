Здравоохранение 04.12.2020 12:13
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04.12.2020 12:13
До 235 возросло число смертей в Волгоградской области от коронавируса. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки скончались еще четверо человек. За первые четыре дня декабря в официальную статистику поступили данные о 17 погибших. Количество заболевших увеличилось на 246 человек и составило 28150 жителей.
Поти 26,7 тысячи граждан по состоянию на сегодняшний день завершили лечение от COVID-19.
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