Происшествия 01.12.2020 11:48
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01.12.2020 11:48
С родителями 9-летнего школьника инспекторы ПДН проведут профилактическую беседу в связи с инцидентом, который произошел в селе Заплавном Ленинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в отдел полиции поступило сообщение от главы администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского района о том, что неизвестные повредили стенды, посвященные Победе в Великой Отечественной Войне, установленные на территории парка культуры и отдыха. Причиненный ущерб составил свыше 9 тысяч рублей.
В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что стенды были повреждены 9-летним учащимся школы. Мальчик сознался в совершении данного проступка и пояснил, что, направляясь после учебы домой через парк, он беспричинно нанес несколько ударов рукой по плакатам, на которых остались следы.
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